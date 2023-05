E’ passato poco più di un mese dalla conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma Antonella Fiordelisi inizia a guardare al futuro, sia per quanto riguarda la sua sfera privata al fianco di Edoardo Donnamaria, sia per quanto riguarda quella professionale, con a breve il lancio della sua prima capsule collection di gioielli.

Intervistata dal settimanale Chi, l’ex vippona ha ricordato il suo esordio nella scherma e la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia: “Cosa mi ha insegnato la scherma? Non ho dubbi: la disciplina. Come ogni tipo di sport del resto. Mi ha insegnato a superare le cose con più calma, ad accettare le sconfitte e a essere meno istintiva. Nella Casa mi sono fatta vedere come sono nella realtà. Ecco forse perché molte mi seguono. Essere diretti paga sempre, fingere non serve a nulla. Il Gf Vip mi ha aiutato a mostrare come sono, a mostrare il mio lato umano, quello più sensibile e dolce, che non sempre traspare dai social”.

Tra i nuovi progetti professionali di Antonella Fiordelisi c’è il lancio di una capsule collection di gioielli, ispirata agli scacchi, suo gioco preferito nella Casa. Ma anche per la televisione ci sono delle novità in vista: “A breve lancio una capsule collection di gioielli in argento, che si chiamerà The Queen. Poi ho dei progetti per la tv, ma prima frequenterò un corso di dizione e recitazione perché per fare bisogna prima studiare”.

Nel frattempo, la relazione con Edoardo Donnamaria procede a gonfie vele: domenica, infatti, i Donnalisi hanno festeggiato i primi sei mesi insieme.