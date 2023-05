E’ finalmente arrivato il giorno della reunion di Incorvassi e Oriele. Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro, già insieme a Verona dalla giornata di ieri, hanno accolto le rispettive fidanzate, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, che li hanno raggiunti da Milano, dove si trovavano per motivi di lavoro.

Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, insieme ad un’altra ex inquilina della Casa, Giaele De Donà, sono al lavoro per realizzare un nuovo progetto, come svelato dalla stessa moglie di Bradford Beck sui social: “Sono sparita tutto il giorno ma ho passato la giornata con Micol e Oriana per preparare un nuovo progetto che uscirà a breve. Finalmente vi posso anticipare questa cosa. Siamo state tutto il giorno in ufficio da Mia Bag a lavorare per voi. Sono troppo contenta... stiamo facendo una cosa bellissima”.

La reunion di Incorvassi e Oriele era attesissima dai fan ormai da diverse settimane, e finalmente oggi si è materializzata. Edoardo, Micol, Daniele e Oriana trascorreranno il weekend insieme, e con ogni probabilità, come annunciato dall’ex naufrago de L’Isola dei Famosi alcune settimane fa, faranno tappa anche a Gardaland. I quattro “Spartani” sono amatissimi dagli utenti social, che ogni giorno seguono ogni loro mossa e spostamento. Del resto, già durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, i quattro ex vipponi si erano ripromessi di vedersi fuori e, a distanza di poco più di un mese dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, quel giorno è finalmente arrivato.