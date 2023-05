Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista e la modella di origini ceche, che si sono conosciuti proprio in occasione della seconda edizione del reality show di Canale 5, hanno avuto una storia d’amore durata circa quattro anni.

Dopo essersi detti addio, Luca e Ivana hanno avuto la possibilità di riallacciare i rapporti grazie all’ingresso di lei nel loft di Cinecittà in qualità di ospite, e ora che entrambi sono tornati alla vita “reale”, i fan si chiedono se possa nuovamente scoccare la scintilla.

Terminato il Gf Vip, lo scorso aprile i due ex vipponi sono apparsi insieme postando sui social la coreografia che rappresenta il “cavallo di battaglia” di Onestini. Erano davanti al Duomo di Milano, felici e complici, circostanza che aveva indotto molti a ipotizzare che stessero per tornare insieme. Da allora non si sono avute più notizie. Luca e Ivana non sono più apparsi insieme, almeno in pubblico, e le voci circa un possibile ritorno di fiamma si sono via via spente. Lo stesso fratello dell’ex gieffino, Gianmarco Onestini, ha rivelato che Luca sarebbe single.

Il nuovo presunto fidanzato di Ivana Mrazova

Ad avvalorare questa tesi una nuova indiscrezione lanciata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto in direct una segnalazione che, se confermata, metterebbe di fatto la parola fine ai rumor su un possibile riavvicinamento tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. “Il nuovo fidanzato di Ivana si chiama Davide…”, recita il messaggio della seguace di Deianira. Ad oggi non siamo in grado di stabilire se si tratti di un pettegolezzo o meno. Restiamo in attesa di scoprire chi è il Davide in questione.