Quest’anno, Uomini e Donne andrà in vacanza prima del solito. A rivelarlo è il portale TvBlog, secondo cui, la prossima settimana, sarà l’ultima in cui l’amatissimo dating show andrà in onda prima della consueta pausa estiva.

Dunque, conclusione in anticipo di due settimane rispetto al solito per il programma di Canale 5, campione d’ascolti del pomeriggio televisivo. Infatti, il varietà condotto da Maria De Filippi ha sfondato spesso e volentieri il muro del 30% di share. La media di Uomini e Donne di quest’anno si attesta sul 27%, con quasi un televisore su due sintonizzato a quell’ora su programma nella fascia d’età 15-34 anni.

E’ ipotizzabile che al suo posto verrà proposta una versione allungata di Terra Amara. Chiusura stagionale quindi in arrivo per Uomini e Donne e Amici, la cui finale andrà in onda in diretta sabato 14 maggio. La Fascino potrà dunque dedicarsi alla realizzazione della nuova stagione di Temptation Island, in onda su Canale 5 a partire da giugno con la conduzione di Filippo Bisciglia.