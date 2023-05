La semifinale di Amici 22 andrà regolarmente in onda questa sera su Canale 5. E questa è già una notizia, viste le difficoltà affrontate dal programma negli ultimi giorni.

Infatti, poco dopo la puntata registrata lo scorso 27 aprile, era emerso che ci fosse un focolaio Covid all’interno della scuola. Attraverso il daytime si era notato come Angelina Mango, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Aaron Cenere fossero “isolati” mentre assistevano alle pagelle dei giornalisti. La tradizionale registrazione del giovedì è stata così rimandata e, secondo quanto si apprende da Amici News, la semifinale è stata registrata nella mattinata di sabato 6 maggio.

Essendo la puntata registrata a poche ore dalla diretta, non sono emerse le classiche anticipazioni sull’andamento della gara e sugli allievi a rischio eliminazione. La nota stampa con cui la produzione ha annunciato la puntata, non riportava nemmeno i nomi degli eventuali ospiti del programma condotto da Maria De Filippi. A giudicare le esibizioni dei concorrenti, e a decidere quindi chi saranno i finalisti ci cono, come sempre i tre giurati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Gli allievi ancora in gara nella semifinale di Amici 22 sono sei, divisi in parti uguali tra cantanti e ballerini: Angelina Mango e Maddalena Svevi (Cuccarini-Lo); Wax e Mattia Zenzola (Arisa-Todaro); Aaron Cenere e Isobel Kinnear (Celentano-Zerbi). Chi tra loro raggiungere la finale che sarà in onda, in diretta su Canale 5 domenica 14 maggio?