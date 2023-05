Il Grande Fratello Vip è andato in archivio ormai da più di un mese, ma alcuni ex vipponi continuano ad essere al centro di “drammi” e polemiche decisamente sterili. A finire sotto i riflettori, dopo il “corriere-gate”, che ha coinvolto Micol Incorvaia, questa volta è stato il suo fidanzato, Edoardo Tavassi.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è andato a Gardaland insieme a Micol, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Una reunion, quella di Incorvassi e Oriele, attesa da tempo. Durante il pranzo, il fratello di Guendalina si è divertito ad imitare l’ex tronista veneto, andando a rubare patatine fritte dai piatti delle persone sedute ai tavoli accanto al loro. Com’era facile ipotizzare, su Twitter è scoppiata una nuova polemica, decisamente sterile. Tantissimi i commenti contro Tavassi e le sue performance sui social, che però sono assolutamente ironiche e studiate a tavolino.

Lo sfogo su Twitter di Edoardo Tavassi: "Defollowatemi"

Ieri sera, Edoardo Tavassi ha deciso di intervenire su Twitter per provare a spegnere l’incendio divampato dopo le sue “gesta”: “Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare dai piatti di altre persone intorno a me. Però è ovvio che mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Perché non è che vado a mangiare le cose degli altri. Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, subito, immediatamente. Ve lo chiedo davvero, smettete di seguirmi. Perché non ve voglio sul profilo mio, non ce potete sta”.

Dunque, dopo il “Van-gate”, il “corriere-gate”, il “panna-gate”, e arrivato il turno del “patatina-gate”.