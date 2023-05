La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da più di un mese, e tra i personaggi più amati ci sono Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Innamorati più che mai, lo speaker radiofonico e l’influencer campana hanno superato definitivamente gli ostacoli che si sono frapposti lungo il loro percorso nella Casa, e oggi sono una coppia felice.

Nella giornata di ieri, a Roma, nello specifico a Villa Torlonia, i genitori di Edoardo Donnamaria un flash mob proprio per l'ex gieffino. Più di 150 fan si sono radunati per ballare sulle note de Il Cielo Stanotte, il brano dedicato ad Antonella Fiodelisi, e sulla coreografia realizzata ad hoc per l’occasione. L’ex vippone era all’oscuro di tutto, e quando ha visto tutte quelle persone accorse per lui, si è molto emozionato. Edoardo, in arte Drojette, dopo aver superato l’imbarazzo iniziale, si è poi esibito. Accanto a lui, ovviamente, la Fiordelisi, che è riuscita a tranquillizzarlo dandogli la mano.

In tutto questo, i Donnalisi sono una delle coppie più seguite sui social. Il fandom non vede l’ora che arrivo il 15 maggio per poter acquistare la linea di gioelli realizzati da Antonella Fiordelisi: The Queen ScaccoMatto.