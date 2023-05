Edoardo Tavassi ha rilasciato un’intervista a Turchese Baracchi nel corso del programma Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato della sua avventura nella Casa di Cinecittà, del rapporto con Micol Incorvaia e di come stanno le cose con Edoardo Donnamaria dopo la conclusione del reality.

Ma non solo, l’ex vippone ha anche fatto riferimento al suo desiderio di diventare padre: “Un figlio? Eh, ho 38 anni, mi devo dare una mossa. Non ci stiamo pensando, però… Prima c’è da pensare ad altre cose, alla casa, a star bene insieme. Io ho deciso di chiamare la femmina Zelda, come uno dei miei videogiochi preferiti. Lei sceglierà il nome del maschio. Su questa cosa non voglio che nessuno mi dica nulla, voglio chiamare mia figlia Zelda Tavassi. Il maschietto decide lei. Basta che sia un nome carino”.

Edoardo ha anche parlato dei suoi sogni nel cassetto: “Il sogno di tutti è quello di guadagnare facendo quello che ti piace fare. Quello che a me piace fare è far divertire la gente, intrattenere. Ho fatto l’animatore nei villaggi, quello forse era il posto dove mi sono sentito di più me stesso. Mi piacerebbe fare da spalla a qualcuno. Pure il cinema mi piacerebbe fare”.

Tavassi si è poi espresso sulla storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Gli Oriele sono inseparabili. Io sono stato il loro primo fan. Ero quello che cercava sempre di spingere l’uno verso l’altro. Li vedevo compatibili. Ero un tifoso. Daniele era diffidente da morire, quindi nella Casa era terrorizzato dal fatto che magari voleva fare la storia del Grande Fratello. Io ero ben consapevole dell’interesse che aveva Oriana e gli dicevo ‘aspetta e vedrai’. Ho aspettato, e infatti avevo ragione io”.