Nel corso della semifinale di Amici 22, andata in onda sabato 6 maggio, Wax si è reso protagonista di una nuova dedica nei confronti di Angelina Mango. L’allievo di Arisa ha speso belle parole nei confronti della compagna nel corso di una delle ultime sfide previste per l’accesso alla finalissima del 14 maggio.

“Tu hai l’anima che vorrei avere”, la frase che Wax ha dedicato ad Angelina Mango. Il cantautore si è rivolto alla collega guardandola dritta negli occhi, con quest’ultima che è parsa imbarazzata, seppur piacevolmente sorpresa. Ancora una volta, così come accaduto la scorsa settimana, Maria De Filippi ha frenato gli entusiasmi precisando che quella tra Wax e Angelina è solo una bella amicizia.

Sono ormai diversi mesi che i fan della presunta coppia si chiedono quale sia la natura del loro rapporto. Ma le precisazioni fatti a più riprese dalla conduttrice del talent show di Canale 5 sembrano aver scacciato ogni dubbio, o quasi. Poche ore fa, infatti, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato un retroscena: “Anche se più volte è stato ribadito che tra Wax e Angelina Mango c’è una bella amicizia e una stima reciproca, fonti attendibili dal dietro le quinte del Serale fanno sapere che i due sono inseparabili. Si appartano, si sostengono a vicenda e sono molto affiatati. C’è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi, cosa che non hanno fatto fino ad ora per non perdere la concentrazione nella gara”.