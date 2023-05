Oggi, lunedì 8 maggio, nuovo stop per Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda in quanto al suo posto verrà trasmesso uno speciale di Amici 22 in vista della finalissima di sabato 14 maggio. Questa settimana, inoltre, sarà l’ultima della messa in onda delle puntate di Uomini e Donne.

Da domani, martedì 9 e fino a venerdì 12 maggio, su Canale 5 verranno trasmesse le ultime puntate di questa stagione dell’amatissimo dating show. Le registrazioni sono in programma oggi e domani e, nel corso di questi giorni, dovremmo scoprire le scelte dei due tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffrè.

La Fascino potrà dunque dedicarsi alla realizzazione della nuova stagione di Temptation Island, in onda su Canale 5 a partire da giugno con la conduzione di Filippo Bisciglia.