Wax ha fatto una nuova dedica ad Angelina Mango durante la semifinale di Amici. Dopo quanto accaduto la scorsa puntata, quando il cantante si era detto felice della vittoria dell’amica perché “se vince lei, vinco anche io”, anche ieri l’allievo di Arisa ha speso belle parole nei confronti della compagna nel corso di una delle ultime sfide previste per l’accesso alla finale.

“Tu hai l’anima che vorrei avere”. E’ questa la frase che Wax ha dedicato ad Angelina Mango durante la sua esibizione. Il cantautore si è rivolto alla collega guardandola dritto in faccia. Angelina è parsa imbarazzata, seppur piacevolmente sorpresa dall’atteggiamento del suo compagno.

Ancora una volta, così come accaduto la scorsa settimana, Maria De Filippi è dovuta intervenire per precisare che quella che lega Wax e Angelina è solo una bella amicizia. Sono mesi che i fan della presunta coppia si chiedono quale sia la natura del rapporto tra loro. Ma le precisazioni arrivate a più riprese da parte della conduttrice hanno scacciato ogni dubbio: quello tra i due allievi del talent show di Canale 5 non sarebbe un legame romantico. Angelina Mango, tra l’altro, è legata sentimentalmente al chitarrista Antonio Cirigliano.