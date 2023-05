Mattia Zenzola e Maddalena Svevi sono una delle coppie nate durante l’edizione 2022 di Amici. Ma, alla fine, la relazione è giunta al capolinea perché, secondo la ballerina, il compagno di scuola le prestava poche attenzioni, accusandolo anche di essere freddo nei suoi confronti.

Nonostante l’imbarazzo seguito alla rottura, i due, con il passare dei mesi, sono diventati amici, e oggi hanno un bellissimo rapporto. La madre di Mattia Zenzola, però, sulle pagine del settimanale Dipiù, non ha risparmiato frecciatine a Maddalena Svevi.

"Mio figlio è ancora innamorato di Maddalena"

“Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena” si legge su BlogTivvu.com che ha ripreso le parole da DiPiù. “Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così”.

La mamma di Mattia ha anche commentato le ultime parole di Maddalena che, parlando con Benedetta Vari, aveva definito il ballerino un “tamarro”: “Quando ho sentito che lo definivano tamarro, mi sono messa a ridere. Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato, galante. È vero: parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e, soprattutto, non cerca mai di farti la guerra. Maddalena? Non so se mai ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”.

L'infanzia di Mattia Zenzola

“Grazie ad Amici ha sconfitto anche una sorta di solitudine che ha un po’ caratterizzato la sua infanzia. Mio marito Francesco Paolo e io ci siamo conosciuti e innamorati negli anni Novanta. All’epoca eravamo entrambi sposati. Lui aveva già due figli, io uno… Ma il nostro amore è stato più forte di tutto e abbiamo divorziato dai nostri ex. Mattia è nato dieci anni dopo l’inizio della nostra relazione. Malgrado fosse già passato tanto tempo, per lui non è stato facile farsi accettare perché dalla parte di mio marito, né i nonni paterni né i fratelli, i figli di mio marito, hanno mai voluto saperne di lui. Lo hanno rinnegato perché figlio mio, della seconda donna. Adesso lui è adulto e con i fratelli un po’ di rapporto ce l’ha. Ma sono tante le cose che gli sono mancate…”.