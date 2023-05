Giovanni Cricca, nei giorni scorsi, era stato costretto ad annullare un evento in programma a causa di alcuni vicissitudini legate alla sua salute. Il cantante, protagonista di Amici 22, lo aveva annunciato sui social: “Ciao a tutti. A malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene. Quindi è meglio che mi riposi. Così mi riprendo in fretta. Vi ringrazio tutti, so che eravate tanti. Comunque recuperiamo sicuramente l’incontro, anche perché ci devo essere. Con calma, appena mi riprendo, riorganizziamo tutto. Scusate e grazie ancora”.

Nella giornata di ieri, l’ex allievo della scuola più famosa d’Italia ha postato un selfie mentre era in compagnia di altri due ex allievi del talent, Albe e Alex Wise, che hanno partecipato ad Amici 21. Cricca si è poi esibito con Niveo in un locale di Milano, e stando a quanto riportato dai presenti non erano soli. Infatti, si è trattato di una vera e propria reunion con Rita, Gianmaria, Ramon e Valeria.

Nel frattempo, durante la semifinale di sabato 6 maggio, Isobel Kinnear è stata decretata prima finalista. Davanti alla tv, come spettatore d’eccezione, c’era proprio Giovanni Cricca, il quale ha stretto un legame molto profondo con la ballerina. Il cantante, infatti, prima di lasciare la scuola, si è lasciato andare ad una confessione con gli ex compagni di scuola: “E’ l’amore, ragazzi. L’amore prende la pancia. A Isobel la amo”. Commentando la puntata del Serale, Cricca ha condiviso su Instagram il reel dell’accesso alla finale di Isobel, scrivendo “Incredibile. Ti meriti tutto”.