Il “girarrosto” è senza dubbio una delle prove più temute dai naufraghi de L’Isola dei Famosi, ma Luca Vetrone e Pamela Camassa se la sono cavata piuttosto bene. I due concorrenti sono rimasti appesi per più di dieci minuti, diventando così entrambi leader della settimana.

Ma da casa qualcuno ha notato che ad un certo punto, però, il naufrago ha fatto un’espressione molto sofferente, e il suo costume ha iniziato a gocciolare. Su Twitter si legge: “Oddio ma ho visto solo io che lui ha appena fatto plim plim?”; “Ragazzi ma come mai gocciolano i pantaloncini?”; “Il finto Onestini se l’è fatta addosso”. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato l’account ufficiale de L’Isola dei Famosi, che ha pubblicato un tweet in cui si vede la scena “incriminata”: “Quando scappa, scappa”.

Ma più che del bisogno impellente di Luca Vetrone, l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha fatto discutere ancora una volta per certe uscite da parte di Enrico Papi. L’opinionista ha fatto un discorso contro la violenza sulle donne, lasciandosi tuttavia sfuggire alcune frasi poco felici, come che “le donne non vanno maltrattate perché sono importanti nelle vite degli uomini” o ancora che “le donne vanno coccolate”. Parole dette con buone intenzioni, senza alcun dubbio, ma che non sono piaciute a tanti telespettatori, che le hanno bollate come “retoriche”.