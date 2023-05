La puntata de L’Isola dei Famosi di lunedì 8 maggio si apre con alcune comunicazioni da parte di Alvin in merito ad alcuni naufraghi. Simone Antolini, infatti, manca all’appello in quanto, a seguito di un malore, è stato allontanato dalla playa, mentre Fiore Argento ha subito un piccolo infortunio e, dopo due giorni di lontananza, è tornata indossando un tutore.

Dallo studio, Ilary Blasi ha chiesto delucidazioni ad Alvin in merito alle condizioni dei naufraghi. Una delle chicas, Fiore Argento, si è fatta male al mignolo e, dopo essere stata tenuta sotto osservazione per alcuni giorni, ha fatto il suo ritorno sull’Isola. La situazione è più complessa per quel che riguarda Simone Antolini che si trova in una clinica, e Alvin, su richiesta della conduttrice che ha chiesto ulteriori delucidazioni, ha detto: “Ha avuto un piccolo malessere, pressione sanguigna leggermente bassa, per le tensioni che vivono ogni giorno i naufraghi”.

Alessandro Cecchi Paone è molto preoccupato: “Sono un po’ provato e poi sono triste, questa Isola o la facciamo in coppia o non la facciamo, spero che con il bravissimo medico che si sta prendendo cura di Simone e l’ospedale della zona, ci siano le condizioni di salute necessarie per farlo tornare, altrimenti niente, non se ne fa nulla”. Al che sia Ilary Blasi, che gli ha ricordato che c’è un contratto da rispettare, sia gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, che gli hanno consigliato di viversi il gioco con più serenità, sono apparsi piuttosto irritati dal diniego di Cecchi Paone di seguire le regole del gioco. Quando Ilary però gli ha chiesto di specificare se sarà in grado di tornare la prossima puntata l'inviato ha risposto: “Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco, tornerà la prossima puntata”.