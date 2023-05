Luca Daffrè ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it, nella puntata registrata lunedì 8 maggio il tronista, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ha deciso con quale corteggiatrice lasciare il dating show di Canale 5.

Luca Daffrè è arrivato alla fine del suo percorso scegliendo con quale ragazza iniziare una relazione sentimentale lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Il tronista ha scelto Alessandra. La corteggiatrice è entrata in studio e, dopo che Maria De Filippi ha mostrato ai telespettatori la loro ultima esterna, Luca le ha comunicato che è lei la sua scelta. Alessandra ha subito detto di sì e, sotto la consueta pioggia di petali di rosa, i due si sono baciati.

La scelta di Luca Daffrè è stata diversa rispetto al tradizionale schema del programma. Il tronista ha fatto posizionare al centro dello studio le sedute rosse ma, dopo aver chiamato Alessandra e averle detto che è lei la sua scelta, è uscito dallo studio. Ha raggiunto Camilla e Alice in camerino e ha detto loto che non sono state scelte, spiegando le ragioni della sua decisione. Le corteggiatrici, quindi, non sono mai entrate in studio, ma è stato Daffrè ad andare da loro.

Nel frattempo, l’altra tronista, Nicole Santinelli, registrerà la sua scelta nella giornata di oggi, martedì 9 maggio.