Il matrimonio tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc è giunto al capolinea. Nella giornata di oggi, la diva turca e l’ormai ex marito si sono recati entrambi al tribunale di Adalar per la prima udienza relativa al loro divorzio che, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Turchia, dovrebbe avvenire in maniera consensuale.

Le voci circa una presunta crisi tra le due celebrità turche circolavano già da diverse settimane. Poi, lo scorso aprile, Demet e Oguzhan hanno condiviso su Instagram una sorta di comunicato congiunto nel quale annunciavano di fatto la loro separazione, e avvalorando la tesi di chi ha sempre sostenuto che il loro fosse un matrimonio “fasullo”, portato avanti solo per scopi pubblicitari e ragioni di hype.

Demet Ozdemir ha divorziato

L’attrice e il cantante si erano sposati lo scorso agosto, e dopo solo otto mesi dalle nozze, si sono detti definitivamente addio. Tra quelli che hanno sempre sostenuto che l’unione tra Demet e Oguzhan sarebbe durata “come un gatto in tangenziale” c’è l’Investigatore social Alessandro Rosica, molto addentro alle vicende del gossip turco. “Un matrimonio combinato con una fine già prevista, quello tra l’attrice Demet Özdemir e Oğuzhan Koç”, le parole di Rosica su Instagram. “Una coppia totalmente costruita, al fin di far decollare entrambi, soprattutto il cantante turco. I due, insieme ai manager, hanno sicuramente raggiunto i loro obiettivi, ma a che prezzo? Ricordiamo però anche tutte le pressioni ricevute da Demet in questi anni. Oggi raggiungiamo una vittoria, tutti insieme, oggi arriva la parola fine su questa coppia tanto discussa quanto finta, oggi arriva la fine dell’Oguzhangate. Questa vittoria è anche un po’ nostra, non abbiamo mai mollato”.

Demet Ozdemir è di nuovo single. I fan dei CanDem tornano a sperare

Demet Ozdemir può dunque ritenersi nuovamente single. Una buona notizia per i fan dei CanDem, i supporters della presunta coppia formata dalla diva turca e da Can Yaman. Si è sempre discusso del fatto che i due attori, i quali hanno fatto sognare milioni di telespettatori in tutto il mondo con la serie tv Day Dreamer Le ali del sogno, avessero una sorta di relazione amorosa top secret. Voci mai confermate (ma neanche smentite) dai diretti interessati che, terminate le riprese della fiction, hanno preso strade completamente differenti. Demet è rimasta in Turchia, mentre Can si è trasferito in Italia per girare la serie tv light crime Viola come il mare, nella quale veste i panni dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir, e le cui riprese della seconda stagione dovrebbero iniziare il prossimo giugno.

Ora che la diva turca ha archiviato il matrimonio con Oguzhan Koc, i fan si chiedono se potrà verificarsi un possibile ritorno di fiamma con Can Yaman. Proprio Alessandro Rosica, rispondendo alcuni mesi fa alle curiosità dei follower su Instagram, aveva svelato di non escludere un “ritorno sentimentale” tra Demet e Can. Staremo a vedere quello che accadrà.