La puntata de L’Isola dei Famosi di lunedì 8 maggio è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Doppia sorpresa per Marco Mazzoli e Paolo Noise: i due naufraghi hanno potuto riabbracciare le rispettive mogli, Stefana Pittaluga e Stefania Caroli, e i loro cagnolini. Poi, spazio ad una romantica proposta di matrimonio di Mazzoli alla moglie, come le aveva promesso in collegamento la scorsa puntata.

E’ stato un incontro emozionante quello tra i due naufraghi e le rispettive consorti. Mazzoli e Noise sono usciti correndo dalla Palapa e si sono emozionati non appena hanno visto le rispettive compagne. Abbracci, baci e coccole anche con i rispettivi amici a quattro zampe, arrivati direttamente dall’Italia per fare una sorpresa ai padroni.

Marco Mazzoli ha poi mantenuto la promessa fatta nella scorsa puntata, e ha chiesto alla moglie di sposarlo di nuovo dopo il matrimonio a Miami. “Il tuo cagnolino al collo ha un anello perché l'altra volta hai promesso che avresti sposato seriamente tua moglie Stefania, siamo qui e aspettiamo la proposta”, ha detto Ilary Blasi. Il naufrago ha preso l’anello e si è inginocchiato davanti alla moglie, che naturalmente ha detto subito sì. “Sono stato un barbone per almeno 13 anni con un matrimonio da 130 dollari a Miami, poi sono finito in un reality che mi ha fatto capire quanto ti amo. Stefania, mi vuoi sposare?”.