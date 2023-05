Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella di origini venezuelana ha conquistato il cuore del pubblico italiano e, cosa ancora più importante, quello di Daniele Dal Moro, con il quale sta vivendo una bellissima storia d’amore.

La “reina” è tornata su Mtmad, un marchio di contenuti audiovisivi che appartiene a Mediaset Espana e, oltre a ringraziare i fan che continuano a sostenerla, ha parlato anche della sua esperienza nella Casa di Cinecittà.

Oriana Marzoli: "Voglio vivere in Italia"

“So che vi sono mancata – esordisce Oriana -. Mi avete chiesto spesso quando sarei tornata. Comincio ringraziando dal profondo del cuore tutti voi che mi avete sostenuto. Molte persone in Spagna mi hanno seguito, e quando le ho incontrate mi hanno detto che hanno imparato a parlare italiano grazie a me. Grazie per gli aerei, devo ammettere che ne ho ricevuti molti sia in italiano che in spagnolo. Mi sono sentita capita dal pubblico. Quello che mi porto via da questa esperienza è che è arrivata nel momento in cui ne avevo più bisogno. Sono stata rinchiusa per cinque mesi, è un’esperienza molto diversa rispetto al Cile, perché lì vedevamo produttori e registi. Qui solo i concorrenti. E’ un grande isolamento, ma l’ho gestito bene e ho dimostrato ancora una volta che sono la “fuc**ng regina!

C’è una cosa che ho imparato, ed è quella di accettare un ‘No’ come risposta. Non ho mai gestito bene un ‘No’ a causa della frustrazione, ma ora mi vedo più matura. Se avete bisogno di lasciarvi alle spalle il passato o una cosa brutta, fate le valigie e andate, vi dico che è un’ottima soluzione. Perché ti intossichi a cercare quella persona, ma quando te ne vai il tuo cervello si abitua.

Sono tornata in Spagna per una settimana. Ho visto Cocco e mia madre. E’ un po’ complicato portare il mio cane in italia, perché non ho una casa mia e avere un cane è una responsabilità, non posso lasciarlo a nessuno. Voglio restare a vivere in Italia”.

Poi, Oriana parla dei suoi progetti futuri: “Ho tanti progetti, una capsule di una linea di bikini; un’altra capsule di un altro brand con due amiche del Grande Fratello Vip (Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ndr). Adesso mi trovo a casa di Daniele. Quando vado a Milano sto a casa di Alberto De Pisis, e anche Giaele ha detto che mi ospiterà. Adoro Tavassi, Giaele, Alberto e ovviamente Daniele. Ma lui non è un mio amico, è il mio ragazzo. Spero di poter rimanere a lungo in Italia, so che mio nonno sarà molto contento del fatto che io sia qui. Un bacio a tutti e la regina is back”.