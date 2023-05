La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da poco più di un mese, ma già si fanno le prime ipotesi in vista della prossima stagione. Al momento c’è un’unica certezza: alla conduzione del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Meno certi, invece, i nomi degli opinionisti, ma ancora di più le modalità del programma. Si tratterà di una versione Nip, con personaggi sconosciuti come agli albori, oppure verrà confermata quella Vip con personaggi noti?

Stando a quanto si apprende da Fanpage.it, nessuna delle due. Da fonti ben informate, si va nella direzione della modalità mista, con personaggi del mondo dello spettacolo e perfetti sconosciuti. Al netto dell’ironia (qualcuno si starà già sbellicando nel pensare che buona parte dei concorrenti visti nelle ultime edizioni di vip hanno ben poco), Mediaset starebbe studiando con Endemol proprio questa strategia, così da mettere in contrapposizione due mondi.

Quello della durata del prossimo Gf Vip è un altro tema. Reduce dall’edizione più lunga della sua storia (quasi sette mesi), il reality di Canale 5, ad oggi, non ha ancora una durata prestabilita. L’inizio è confermato per il prossimo settembre, ma sulla durata resta l’incognita. Ultima questione è quella relativa al linguaggio e alle volgarità, insomma il lato trash del programma. Ai piani alti di Cologno Monzese sono stati chiari: non verranno tollerati gesti e parole che potrebbero risultare violenti/offensive verso i concorrenti o vertso il pubblico.