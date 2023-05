Edoardo Donnamaria è tornato ad essere protagonista sui social nelle ultime ore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si è esibito nella giornata di domenica a Villa Torlonia, a Roma, durante un flashmob a sorpresa organizzato dai suoi genitori con la complicità di Antonella Fiordelisi.

Circa 150 persone hanno affollato uno dei polmoni verdi della Capitale per ballare sulle note de Il cielo stanotte, il brano che Drojette (nome d’arte dell’ex vippone) ha dedicato alla sua fidanzata, conosciuta proprio durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Un evento che, però, a quanto pare non è stato gradito proprio da tutti. Infatti, Donnamaria è finito nel mirino degli haters, i quali hanno commentato negativamente l’iniziativa.

Edoardo Donnamaria: "Siete veramente tristi"

Edoardo, allora, ha deciso di replicare attraverso una Instagram story: “Ero lì che guardavo un po’ i commenti fatti dopo l’evento di ieri. Ovviamente il 90 per cento erano commenti bellissimi, entusiasti, gente che si è divertita, che è stata bene… Io che ringrazio loro, loro che ringraziano me, perché ci siamo divertiti. Poi mi cade l’occhio su alcuni commenti che dicono tipo ‘trash, che sfigati, che cog**oni… Togliendo quelli che dicono ‘che brutte, che grasse ballerine, che si commentano da soli. Ma io dico una cosa: lo capite che se insultate delle persone che una domenica pomeriggio si riuniscono al parco, in centinaia, per ballare e cantare, dimostrato solo quanto la vostra vita sia triste e infelice. Mi dispiace veramente, ci cuore, per voi e per chi vi sta vicino. Siete veramente tristi”.