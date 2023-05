Edoardo Tavassi sempre più protagonista sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore, si è trasformato in Deborah per rispondere alle curiosità dei follower. L’ex vippone si è mostrato con capelli lunghi e occhi azzurri nei panni di un’avvenente fanciulla.

I fan hanno chiesto a Tavassi in versione Deborah cosa ne pensasse di Micol Incorvaia: “E’ una ragazza carina, una brava ragazza", ma che la copia nelle scelte di abbigliamento. Edoardo, ovviamente, ironizza, taggando anche la fidanzata.

Tra le tante domande fatte a Deborah, ce n’era anche una su Antonino Spinalbese, uno degli ex vipponi più “desiderati” dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Deborah, ti piace Antonino Spinalbese?”. “Senti tesoro, se dobbiamo dirla tutta, Antonino ci prova con me da una vita. Una volta ai tempi diceva ‘dai, vieni a farti i capelli da me, non ti faccio pagare… ah voglia a provarci”. Insomma, il solito Edoardo Tavassi che continua a regalare momenti “epici” ai suoi follower.