Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono mattatori assoluti sui social. Le loro gag rappresentano un appuntamento fisso per i tantissimi fan che li seguono ogni giorno, e che “impazziscono” per i siparietti esilaranti di cui molto spesso gli Incorvassi si rendono protagonisti.

La loro storia d’amore, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele nonostante siano tantissimi i chilometri a dividerli. Edoardo, infatti, vive e lavora a Roma, mentre Micol risiede già da alcuni anni a Milano. Ma nonostante la lontananza, i due ex vipponi approfittano di ogni momenti per vedersi e passare del tempo insieme.

Dopo un weekend trascorso tra Gardaland e Verona in compagnia di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la sorella di Clizia è tornata nel capoluogo meneghino. La fidanzata di Tavassi, in una Instagram story, ha regalato un nuovo momento “epico”: ha infatti raccontato di essere rimasta chiusa fuori dal suo appartamento.

Disavventura per Micol Incorvaia

“Eccoci qua. Un idiota che è uscita per fare delle cose, ha dimenticato le chiavi a casa e adesso sono rimasta chiusa fuori – racconta Micol mentre è seduta sulle scale del palazzo in cui vive -. Mio fratello è da Ikea, la mia coinquilina è al lavoro, e io rimarrò a fare la muffa qui per non so quanto. Nel frattempo ho fatto la spesa, la roba andrà a male… Vi aggiornerò sulla mia vita”. Poco dopo, la Incorvaia prende la decisione di raggiungere la sua coinquilina: “Non ho pazienza. Raggiungo la mia conqui a lavoro e le recupero”.