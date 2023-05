Antonella Fiordelisi è pronta al suo debutto da imprenditrice. Tra pochi giorni, infatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip lancerà la sua prima capsule di gioielli, “The Queen Scaccomatto”. L’influencer campana ha già mostrato in esclusiva ai suoi seguaci dettagli inediti della sua nuova linea di gioielli, che sarà ufficialmente disponibile a partire dal 15 maggio.

Per Antonella Fiordelisi è un momento magico, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. “Ho dei progetti per la tv, ma prima frequenterò un corso di dizione e recitazione perché per fare bisogna prima studiare”, aveva dichiarato al settimanale Chi. Sul fronte amoroso, invece, procede a gonfie vele la relazione con Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà.

Incontro "speciale" per Antonella Fiordelisi

Dopo essere volata ad Ibiza per un evento legato al fashion, Antonella ha raggiunto Roma per riabbracciare il suo Edoardo. La scorsa domenica, con la complicità della famiglia Donnamaria e dei Donnalisi, è stato organizzato un flashmob a Villa Torlonia durante il quale lo speaker radiofonico ha intonato il suo nuovo brano Il cielo stanotte, dedicato proprio alla fidanzata. La Fiordelisi, poi, è tornata sui social per mostrare l’incontro con una persona “speciale”: “Oggi siamo venuti a trovare nonna Alta, nonna Giuseppina, che è la mamma della mamma di Edoardo, e devo dire che è in ottima forma. E’ stato un piacere conoscerti. Che bello. Poi, io non ho i nonni, quindi è come se fosse mia nonna. Che bella”, le parole di Antonella, felicissima di questo incontro.