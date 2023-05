Isobel Kinnear ha festeggiato il compleanno nella scuola di Amici. A pochi giorni dalla finale, la ballerina australiana ha spento venti candeline insieme ai compagni finalisti Angelina Mango, Wax e Mattia Zenzola. Per l’occasione, gli allievi hanno voluto organizzarle una sorpresa, ma non solo.

Mentre Isobel era a lezione di canto, i ragazzi in casetta le hanno organizzato un piccolo scherzo: Mattia ha finto di essersi innamorato di lei e di non aver avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti. Complice anche Angelina, che aveva il compito di parlare con l’amica anticipandole l’argomento: “Lui vorrebbe parlarti perché ha una cotta per te, mi ha detto di aprire il discorso, non ha il coraggio”.

Poi è arrivato il momento del faccia a faccia tra Mattia e Isobel. Il ballerino si è finto innamorato e si è dichiarato: “Io ti ho sempre vista come un'amica, abbiamo un bellissimo rapporto, ti voglio tanto bene, però ho iniziato a sentire qualcosa in più a una semplice amicizia. Quando inizio a sentire quel qualcosina lì, vado un po’ nel pallone. Nell'ultimo periodo questa situazione è un pò aumenta, quindi ho chiesto a loro di darmi una mano”. Poi è entrato Wax, svelando che si trattava di uno scherzo.

I quattro finalisti hanno poi festeggiato il compleanno di Isobel Kinnear con torta e palloncini, e la ballerina ha ricevuto anche gli auguri dei genitori direttamente dall’Australia. Angelina Mango, Wax e Mattia Zenzola hanno anche telefonato alla mamma di Isobel per farsi dire quale fosse il suo dolce preferito: "Cheesecake alla nocciola", ha risposto la signora Kinnear. Poi tutti insieme le hanno cantato tanti auguri.