Mancano solo cinque giorni all’atto finale di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 domenica 14 maggio. Lo scorso anno, a giudicare le sfide, c’era una giuria tecnica e il pubblico da casa. Alcune manches furono valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa, e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio. Le altre manches furono valutate esclusivamente dal televoto del pubblico.

Per questa edizione, invece, le cose cambiano, in quanto a giudicare le sfide di Wax, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Angelina Mango ci sarà esclusivamente il televoto. Professori, giurati e giornalisti in studio daranno la loro opinione, ma questa non influirà sull’esito della gara di cantanti e ballerini.

Il regolamento ufficiale della finale sul stto Witty

“Il presente Regolamento si riferisce al servizio di televoto che verrà abbinato all’ultima del programma Amici di Maria edizione 2023 in onda su Canale 5 domenica 14 maggio dalle ore 21.10 circa alle ore 01.30 circa. La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore assoluto del programma". Per ‘Servizio di televoto’ si intende: il servizio di televoto abbinato al programma televisivo ‘Amici’ attivo con le modalità descritte al presente Regolamento. Per ‘Sessione di voto’ si intende: il lasso di tempo intercorrente tra il momento di dichiarazione ufficiale di apertura del televoto effettuata da parte della conduttrice o di altro soggetto incaricato dalla produzione ed il momento esatto di dichiarazione ufficiale di chiusura del televoto da parte dei predetti soggetti. Il Servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli utenti maggiorenni”.