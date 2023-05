Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti presto sposi. La coppia, lo scorso giugno, ha accolto in famiglia il piccolo Edoardo, e ora i neo genitori sono alle prese con l’organizzazione del matrimonio, che si terra nel suggestivo scenario del castello di Rivalta, un’antica fortezza vicino Piacenza. La sposa ha già scelto l’abito che indosserà nel grande giorno, ma ovviamente non ha svelato alcun dettaglio sul vestito, fatta eccezione per il brand a cui si è affidata. La 34enne si è recata nuovamente in atelier, forse proprio per una prova dell’abito. Con lei ci sono le amiche e le sorelle Chiara e Valentina.

Il brand scelto da Francesca Ferragni

Per il matrimonio, Francesca Ferragni si è affidata ad un marchio del settore wedding molto amato, scelto da diverse celebrities per pronunciare il fatidico “Sì”. Atelier Emè ha vestito, nel grande giorno, anche Giorgia Palmas, Chiara Bontempi e Sabrina Ghio. Ma il brand non è nuovo alle donne di casa Ferragni, che già in passato ne hanno indossato le creazioni. Infatti, erano proprio di Atelier Emè gli abiti sfoggiati da Marina Di Guardo e dalla stessa Francesca Ferragni durante la finale del Festival di Sanremo, nonché il mini dress con fiocco che Valentina Ferragni ha indossato durante un party natalizio.

Questa volta il brand vestirà Francesca Ferragni nel giorno del “Sì”. La futura sposa ha provato diversi vestiti completamente diversi tra loro, ma non si è sbilanciata sulla scelta finale, che sarà una sorpresa per tutti. Ieri c’è stata la prova finale in vista del grande evento, che ha coinvolto anche le sorelle della futura sposa. Chiara e Valentina saranno le damigelle: “Oggi ci siamo viste tutte e tre assieme con i nostri rispettivi abiti”, ha scritto Valentina su Instagram. Le sorelle Ferragni hanno ovviamente immortalato il momento con un’immancabile foto di gruppo, indossando vestaglie di seta di color champagne.