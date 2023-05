Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri si è seduto al centro dello studio per raccontare com’è andata l’uscita con Giusy. La dama del Trono Over ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere, raccontando che durante la loro cena si è lasciato andare a dei complimenti nei confronti di una cameriera. “Sei un uomo mediocre, di poca classe. Sei folle”, le parole di Giusy. La replica dell’ex di Ida Platano non si è fatta attendere: “E’ vergognoso quello che sta raccontando. Sei una donna pesante”.

Riccardo Guarnieri ha dovuto fare i conti con l’ira di Giusy e dell’intero parterre. A rimproverare il cavaliere è stata anche Tina Cipollari: “Se stai in compagnia di una donna non ne vai a guardare un’altra, pensa se l’avesse fatto lei”. Sulla stessa linea anche Gianni Sperti: “Un uomo che dice che bei bocconcini è poco galante, lo vai a dire ai tuoi amici. Voleva solamente arrivare a quello”.

Anche Maria De Filippi ha sgridato il cavaliere: “Gli istinti animaleschi li dovresti tenere a freno, non penso che non capisci che non ci sarà una storia”. La conduttrice ha anche difeso la dama: “Il fatto che tu piacessi a lei è certo, viene a bussare in camera perché gli piaci”.

Infine, ad asfaltare Riccardo Guarnieri è stato anche Armando Incarnato: “Pessimo esempio di uomo, alla tua età dovresti avere il rispetto della donna che hai di fronte e non andare oltre”. Il cavaliere partenopeo ha tirato in ballo anche la sua amica Ida Platano: “Quando ti ha mandato a quel paese sei cambiato in peggio, sei diventato zero proprio”. Insomma, una giornataccia per il cavaliere tarantino.