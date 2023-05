Riparte Uomini e Donne dopo lo stop di ieri, lunedì 8 maggio. La puntata di oggi si è aperta con la conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Giusy. La loro prima uscita insieme non è andata benissimo, e la dama del Trono Over ha raccontato nel dettaglio i vari episodi che si sono verificati durante la cena. Quello che ha fatto più discutere riguarda un complimento che il cavaliere ha rivolto a una cameriera.

Giusy racconta la serata con Riccardo Guarnieri

Giusy ha raccontato la serata trascorsa in compagnia di Riccardo Guarnieri, che si è trasformata in un vero e proprio incubo. La dama ha accusato il cavaliere di aver rivolto dei complimenti alla cameriera: “Passa lei, era carina, e mi dice ‘Guarda che bel bocconcino’”, le parole di Giusy, prima di spiegare di essere stata accusata di aver fatto una scenata per un caffè dopo cena. “Sei un uomo mediocre. Abbiamo dormito insieme, abbiamo avuto un rapporto intimo. Facciamo colazione insieme, a colazione ripesca i discorsi della sera prima che per lui sono state scenate, quelle del caffè. Riprende questi discorsi dicendo che le scenate non gli sono piaciute, si è innervosito e dopo è sparito”.

Riccardo Guarnieri ha replicato a Giusy sostenendo che lei si è fatta vedere nuda: “Una donna che si fa conoscere, dopo tre giorni si fa vedere nuda in videochiamata. Se vogliamo fare un passo indietro, io queste bassezze non le ho mai toccate”. “Vergognati!”, tuona Tina Cipollari contro Riccardo, e anche le altre dame del parterre non hanno apprezzato le parole di Guarnieri. Così è intervenuta anche Maria De Filippi, che ha redarguito il cavaliere.

Le parole di Maria De Filippi

“Tieni a freno questi istinti animaleschi. Non c'è bisogno di una notte per capire se puoi avere una storia o no con lei. Siamo persone grandi, sto dicendo perché? C'era questo bisogno?”, le parole della conduttrice. Secondo il parere dello studio, Riccardo avrebbe usato la donna solo per fini sessuali, non essendo realmente interessato ad avere una storia con lei. Il cavaliere ha incassato le accuse nei suoi confronti, prima di riprendere a litigare con Giusy. “Sei un uomo diverso da quello che pensavo, ha sprecato le giornate. Incasso e vado a casa, sono contenta di me stessa perché mi rispetto. Non mi ha parlato più, come chi sa cosa gli avessi fatto. Tu vai anche orgoglioso e fiero di questo tuo comportamento? Ti classifichi da solo”, ha concluso la dama.