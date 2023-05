Rivoluzione in casa Rai. Carlo Fuortes si dimette da amministratore delegato e, nei prossimi giorni, al suo posto arriverà Roberto Sergio, vicino a Giorgia Meloni. Il nuovo direttore generale sarà Giampaolo Rossi, che tra un anno prenderà il posto dello stesso Sergio, quando nell’estate 2024 scadrà il Cda eletto dal governo guidato da Mario Draghi.

Incognita Fabio Fazio. Fuori Serna Bortone

Questi i primi passaggi dirigenziali. Poi, spazio alle nomine che più interessano il mercato della tele-politica. Le indiscrezioni sono tante, così come le incognite. La prima riguarda Fabio Fazio e Che tempo che fa: il talk show di Rai 3 è finito nel mirino della nuova governance televisiva. Fazio potrebbe non riottenere il rinnovo del suo contratto (in scadenza tra poche settimane), oppure ottenerne uno con un compenso molto ridotto che spingerebbe il conduttore a lasciare la Rai per “trasferirsi” sul Nove del gruppo Discovery.

Le altre incognite riguardano Marco Damilano e il suo programma Il Cavallo e la torre, che potrebbe subire un ridimensionamento. Secondo il quotidiano La Stampa, inoltre, la nuova governance vorrebbe spostare Chi l’ha visto su Rai 1. Il pomeriggio della rete ammiraglia sarà completamente stravolto: fuori Serena Bortone, nonostante gli ottimi ascolti di Oggi è un altro giorno, per far spazio a Monica Setta. Anche i talk politici subiranno una rivoluzione: se Bianca Berlinguer sembrerebbe andare verso la riconferma, niente da fare per Agorà, il talk mattutino di Rai 3 verrebbe stravolto con voci e volti vicini a Fratelli d’Italia e alla Lega. Matteo Salvini, poi, vorrebbe riportare Massimo Giletti in Rai, mentre per il partito di Giorgia Meloni l’obiettivo è Nicola Porro, attualmente a Mediaset.