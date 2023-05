Sebbene il Grande Fratello Vip sia terminato solo da poco più di un mese, emergono già le prime indiscrezioni sull’ottava edizione, che sbarcherà il prossimo settembre su Canale 5. L’unica certezza, al momento, è rappresentata dalla conferma di Alfonso Signorini alla conduzione, mentre aleggia il mistero sui nomi dei prossimi opinionisti.

Secondo le indiscrezioni, Orietta Berti potrebbe nuovamente tornare nel reality show. “Per ora non ho avuto ancora notizie al riguardo ma se me lo riproponessero le dico: perché no? Ho viaggiato molto in treno, più di novanta viaggi sull’Alta Velocità, e mi sono confrontata con altri viaggiatori, madri di famiglia, nonne. Mi sono resa conto di quanto il programma fosse seguito. Mi hanno dato dei consigli che forse hanno aiutato anche Pier Silvio a dare un po’ più di disciplina ai concorrenti”, aveva detto la cantante in un'intervista a Libero Quotidiano.

Giulia Salemi opinionista al Gf Vip? La mossa social di Alfonso Signorini

Sonia Bruganelli, invece, ha dichiarato in più di un’occasione di voler lasciare spazio alle giovani come, ad esempio, Soleil Sorge (quest’anno conduttrice del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli) e Giulia Salemi (portavoce del sentiment social durante la passata edizione). Proprio in merito all’influencer italo-iraniana, continuano ad emergere ulteriori indizi circa una sua “promozione” a opinionista del Gf Vip proprio al posto della moglie di Paolo Bonolis. A tal riguardo, una mossa social di Alfonso Signorini darebbe credito a questa ipotesi: sotto un post scritto da Giulia poche ore dopo la finalissima dello scorso 3 aprile, il conduttore ha commentato: “Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (e non solo di ricordi…)”. Cos’avrà voluto dire Signorini? Giulia Salemi verrà riconfermata nella postazione social, oppure siederà sulla poltrona di opinionista?