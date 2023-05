Cristina Scuccia è una delle protagoniste della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Tantissima la curiosità intorno all’ex suora inerenti al suo passato, soprattutto per quel che riguarda le questioni di natura sentimentale. In più occasioni, infatti, si era parlato dell’ex fidanzato, e a scovarlo è stato il settimanale DiPiù.

Parla l'ex fidanzato di Cristina Scuccia

Il suo nome è Lucio Arcadipane. Contattato dalla rivista diretta da Osvaldo Orlandini, l’ex fidanzato della naufraga non si è sbottonato molto: “Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me", ha detto, mettendo così un punto definitivo ad una storia sulla quale non ha più alcuna intenzione di pronunciarsi. Ai tempi di The Voice of Italy, come riportato dal settimanale, Arcadipane aveva speso molte più parole sul conto della fidanzata: “Avevamo otto anni quando ci siamo visti per la prima volta. Siamo cresciuti insieme. Era la mia fidanzata e l’amica di cui mi potevo fidare. Mi presentò ai genitori e loro erano tranquilli per lei. Quando però la passione per la musica ha preso il sopravvento il rapporto si è incrinato. Cristina pensava a sfondare nel mondo della musica. Andò a Roma a fare i provini per Amici di Maria De Filippi, ricordo che non la accompagnai. La esclusero e non essere riuscita a entrare in quel programma la deluse molto”.

Sbarcata su L’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia è stata più volte stuzzicata sul suo passato. La naufraga non si è mai tirata indietro, e ha raccontato di episodi relativi al periodo in cui era fidanzata, poco prima che decidesse di prendere i voti: “Quando dovevo uscire con lui per me era un impegno, preferivo fare altro”.