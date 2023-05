Si è generata un po’ di confusione in seguito ad una risposta di Raffaella Mennoia sotto un post di Instagram, nelle quale spiegava ad un utente che Uomini e Donne sarebbe durato fino alla fine di maggio. Ma Fanpage.it conferma che l’’ultima puntata andrà in onda venerdì 12 maggio, mentre da lunedì 15 verrà trasmesso Uomini e Donne Story: il meglio della stagione 2022/2023 racchiuso in singole puntate per una durata di circa due settimane.

Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show condotto da Maria De Filippi, incalzata dai follower circa la data di chiusura di Uomini e Donne, ha risposto ad un utente che le aveva scritto: “Io triste, ma è vero che venerdì finisce U&D?”. Mennoia ha risposto: “No, finisce a fine mese”, facendo probabilmente riferimento al fatto che il “best of” della stagione avrebbe coperto le settimane scoperte da puntate nuove. Una risposta che, però, ha generato un equivoco.

Le puntate con le scelte di Nicole Santinelli e Luca Daffrè, che lasceranno il programma rispettivamente con Carlo Alberto Mancini e Alessandra Somesi, andranno in onda nel corso di questa settimana. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, nessuna delle relazioni deve concludersi entro la fine della stagione, quindi scopriremo nuovi ed eventuali sviluppi dopo l’estate.