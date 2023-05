La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro procede a gonfie vele. Da quanto la settima edizione del Grande Fratello Vip è terminata, la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne non si sono mai separati, e l’intesa e la complicità aumentano con il passare delle settimane.

La “reina”, dopo aver fatto una breve tappa a Madrid (accompagnata dall’imprenditore veneto) per riabbracciare sua madre e l’amatissimo bulldog francese Cocco, è tornata in Italia, Paese nel quale ha rivelato di voler vivere, lavorare e proseguire la sua storia con l’ex coinquilino della Casa di Cinecittà. Tantissimi gli alti e bassi tra gli Oriele durante la loro avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ma adesso gli ostacoli che hanno contraddistinto i primi mesi della loro conoscenza sembrano essere definitivamente alle spalle.

“Ho tanti progetti, una capsule di una linea di bikini; un’altra capsule di un altro brand con due amiche del Grande Fratello Vip (Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ndr). Adesso mi trovo a casa di Daniele. Quando vado a Milano sto a casa di Alberto De Pisis, e anche Giaele ha detto che mi ospiterà. Adoro Tavassi, Giaele, Alberto e ovviamente Daniele. Ma lui non è un mio amico, è il mio ragazzo. Spero di poter rimanere a lungo in Italia, so che mio nonno sarà molto contento del fatto che io sia qui. Un bacio a tutti e la regina is back”, le parole di Oriana durante una lunga diretta su Mtmad.

La Marzoli ha tutta l’intenzione di fare sul serio con Daniele Dal Moro e, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, alla domanda “Possiamo definirla finalmente una relazione ufficiale?”, la venezuelana ha risposto entusiasta “Sì, sì… possiamo dirlo, possiamo dirlo”.