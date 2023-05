Un’ex vippona sta per pubblicare il suo primo singolo. Stiamo parlando di Elisa De Panicis, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella in cui vinse Tommaso Zorzi. La sua carriera televisiva era iniziata a Uomini e Donne durante il trono di Alessio Lo Passo. Poi, nel 2015, Elisa decise di lasciare l’Italia per tentare la carriera di modella in Spagna, Paese nel quale ha partecipato anche a Supervivientes, la versione iberica de L’Isola dei Famosi. In seguito è stata tronista a Mujeres y hombrese y viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne. Poi, rientrata in Italia, nel 2019 ha partecipato al Gf Vip.

Come non ricordare la sua discussissima partecipazione, nel 2020, alla Mostra del Cinema di Venezia. Proprio sul red carpet, insieme a Mila Suarez, si rese protagonista di un lungo bacio passionale e focoso, che catalizzò l’attenzione dei media.

Ma, di recente, Elisa De Panicis ha intrapreso la carriera musicale, soprattutto in lingua spagnola. L’ex vippona ha prima cambiato il suo nome in Elisa Gold per poi incidere il suo primo album dal titolo “Choca”. L’ex gieffina ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo direttamente su Instagram, e i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di un volto noto al pubblico: Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca, infatti, famosissimo in Spagna, è il protagonista del videoclip della canzone di Elisa Gold. Il brano sarà disponibile a partire dal 19 maggio.