Jessica Selassiè vittima di body shaming. La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita nel mirino degli haters dopo aver condiviso un video in cui un altro ex vippone, Gianluca Costantino, la stava allenando. Sotto al video sono apparsi una serie di commenti agghiaccianti sull’aspetto fisico della princess e, per questa ragione, Costantino ha deciso di intervenire, prendendo le difese dall’amica e condannando il comportamento dei leoni da tastiera.

Le parole di Gianluca Costantino

"Sono sconcertato. Non pensavo che la cattiveria, l’ignoranza arrivassero a tal punto di commentare deridendo e giudicando una persona in questo modo. Jessica è un personaggio pubblico ma non per questo può subire certi giudizi e critiche di questo tipo. Il body shaming può avere effetti emotivi negativi, tra cui un abbassamento dell’autostima e lo sviluppo di problemi psicologici e/o comportamentali.

Disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata), ansietà e depressione.

Gli effetti depressivi indotti dal body shaming possono peggiorare drammaticamente nelle persone convinte che il proprio corpo non possa soddisfare i criteri sociali. Fate attenzione a quello che dite e a quello che scrivete, le parole a volte possono essere delle armi molto pericolose. Concludo dicendo che Jessica sta facendo un percorso con molta tenacia e volontà e sono certo che riusciremo nei nostri obiettivi”.