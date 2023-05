Maddalena Svevi, insieme ad Aaron Cenere, è stata eliminata ad un passo dalla finale di Amici. La ballerina è finita al ballottaggio con Wax e Aaron, ed è stata la prima a dover abbandonare la scuola durante la semifinale. Ad alcuni giorni di distanza dalla sua uscita, Maddalena è tornata sui social dove ha pubblicato un lungo posto in cui ha ringraziato tutti, dal suo professore, ai compagni fino a Maria De Filippi.

Il messaggio di Maddalena Svevi

“È difficile spiegare tutte le emozioni che ho provato e che provo in questo momento della mia vita, ho conosciuto all’interno di questo percorso persone che hanno lasciato un segno in me e che mi hanno insegnato tanto a livello artistico ma soprattutto umano.

Inizio con il ringraziare il mio professore Emanuel Lo, che mi ha sostenuta fin dall’inizio e non ha mai smesso di farlo neanche davanti agli ostacoli, un punto di riferimento davvero forte.

Un ringraziamento speciale va soprattutto ai professionisti che si sono dedicati ogni giorno con pazienza e amore alla mia crescita personale e artistica, ho avuto il piacere di conoscere persone bellissime e fondamentali che porto nel mio cuore. Un grazie va ovviamente ai miei compagni di viaggio e avventura, che sono stati la mia famiglia per questi 8 mesi tra alti e bassi. Ognuno di voi mi ha regalato tanto!

E infine ringrazio Maria che ha reso questo mio sogno una realtà più che concreta e stupenda e che è stata per noi come una madre, che con le sue parole è riuscita e rendermi una ragazza migliore.

Ringrazio anche tutti quelli che lavorano dietro e che ogni giorno si impegnano per fare andare avanti questa grandissima e bellissima macchina. Sono stati gli 8 mesi più belli della mia vita! Quindi devo dire grazie a tutti!”.