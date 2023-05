A pochissimi giorni dalla finalissima di Amici 22, Wax ha ricevuto una sorpresa da parte dai genitori che non vedeva da otto mesi. Dopo aver ascoltato un messaggio da parte della mamma e del papà, il cantante è corso in studio dove ha potuto riabbracciare entrambi.

Nel daytime di ieri, Wax è stato convocato in palestra dove ha trovato un quadro di sua mamma, pittrice di professione. Il cantante lo ha subito riconosciuto e si è emozionato: “Io amo mia mamma e sono contento che possa dire questo di me. Lo faccio per lei. Lei è una pittrice, un'artista ed è grazie a lei se canto”.

Ma le sorprese per l’allievo di Amici non sono finite. Subito dopo è stato chiamato in sala prove, all’interno della quale ha trovato una collana del padre e ha potuto ascoltare anche un suo audio messaggio: “Sei sempre stato unico nei tuoi gesti e nei tuoi travestimenti. Continui a tenere aperto il negozio di giocattoli che hai in testa. Il mio primo sogno si è già realizzato, quello di vederti felice”, ha detto l’uomo. Subito dopo, Wax ha scoperto che i genitori sono andati a trovarlo. E così è corso subito in studio dove ha trovato entrambi seduti ad un tavolo, emozionati nel vedere il figlio a distanza di otto mesi. “Non ci credo che siete qua dove tutto è iniziato. Qua c'era il mio banco, non ci credo”, ha detto il cantante con la voce rotta dall’emozione. Poi il padre gli ha chiesto: “Ci canti una canzone? Ce la dedichi?”. Wax ha preso il microfono e ha intonato una parte del suo inedito.