Micol Incorvaia, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio. “Il Grande Fratello è un esperimento scoiale che mi ha sempre incuriosita e affascinata. Ho voluto partecipare probabilmente spinta dalla voglia di mettermi in gioco e per poter capire fino a che punto conoscessi me stessa e i miei limiti”.

L’influencer di origini siciliane, sorella di Clizia, anche lei ex gieffina, si è piazzata al sesto posto della classifica finale, battuta al primo televoto da Nikita Pelizon, che poi avrebbe trionfato. Micol nella Casa di Cinecittà ha trovato l’amore con Edoardo Tavassi, relazione che prosegue a gonfie vele: “La storia con Edoardo va benissimo. Fino alla settimana scorsa abbiamo passato praticamente tutti i giorni insieme. Adesso a separarci è la distanza Milano-Rima, che però cerchiamo di accorciare ogni volta che è possibile. Questo fino a quanto, finalmente, uno dei due – che sarò io, perché Edo non si schioderà mai da Roma – non deciderà di trasferirsi ufficialmente”.

Micol Incorvaia pronta a trasferirsi a Roma per amore

Micol Incorvaia ha confidato che una storia a distanza le fa paura e Tavassi, del resto, vuole che lei si trasferisca nella Capitale. L’ex vippona di dice pronta a lasciare Milano e a rivoluzionare la sua vita per amore: “Non si tratta di un amore qualsiasi, ma di un sentimento fortissimo e travolgente per cui ne vale la pena. Ne sono certa”. Gli Incorvassi sono state una delle coppie più solide della settima edizione del Grande Fratello Vip: “Penso che ci sia stato l’incontro di due anime simili, con tantissime affinità caratteriali, con molti interessi in comune, con la stessa ironia, con la stessa percezione dei rapporti, dei valori, della famiglia e della vita. Guardiamo al mondo con gli stessi occhi e probabilmente è questo che ci lega. E poi, ci piacciamo anche molto. Siamo semplicemente noi stessi”.

La storia d'amore davanti alle telecamere

Poi Micol rivela se è stato difficile innamorarsi e vivere una storia davanti alle telecamere: “Sono riservata per quanto riguarda la mia sfera intima, perché, per il resto, sono abbastanza espansiva, e estroversa, e mi piace coinvolgere gli altri nella mia vita e nelle mie cose. Però sì, ammetto che all’inizio è stata dura: ho combattuto tutti i giorni contro me stessa perché non voleva accettare di essere emotivamente presa da qualcuno. Quando, però, ho abbassato ogni difesa, sono stata felicissima. A proposito di riservatezza, mi permetto di aggiungere una cosa: una volta fuori dalla Casa sono stata ‘accusata’ di non postare molto della mia storia sui social, asa sono stata ‘accusata’ di non postare molto della mia storia sui social, ma sono i primi momenti che condividiamo e vorrei preservarli, perché, secondo me, perderebbero la loro bellezze se mi occupassi di mostrarli più che viverli”.

Infine, la Incorvaia parla del rapporto di Edoardo Tavassi con la sua famiglia: “La mia famiglia, genitori, zii e cugini, sono pazzi di lui”. E su Guendalina: "A me piace la sua esuberanza. E’ molto simpatica e ha lo stesso umorismo del fratello, quindi ci capiamo benissimo”.