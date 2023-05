Andrà in onda a partire da domenica 21 maggio, alle ore 21,30 su TV8, e in simulcast su Sky Uno, il GialappaShow, nuovo programma della Gialappa’s Band. Il formato, condotto da Mago Forest, vedrà la partecipazione di due amatissime ex vippone. Oltre alla già annunciata Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ci sarà anche Ivana Mrazova.

La modella di origini ceche è stata ospite della Casa di Cinecittà in qualità di ex di Luca Onestini, con il quale è stata legata sentimentalmente per circa quattro anni. L’indiscrezione in merito alla presenza di Ivana nel cast dello GialappaShow è stata riportata da The Pipol: “Nel nuovo programma della Gialappa’s band, ovvero “Giallapa’s Show”, in partenza dal 21 maggio su Tv8 e Sky, la prima presenza femminile annunciata è Paola di Benedetto. Noi di Pipol sveliamo, in anteprima, che ci sarà anche un’altra ex gieffina: Ivana Mrazova”.