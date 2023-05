Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini avrebbero lasciato l’Isola dei Famosi (il condizionale è d’obbligo). A lanciare l’indiscrezione bomba è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano in una story su Instagram: “Sono Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone a lasciare l’Isola”.

Durante la puntata dello scorso lunedì, Alvin aveva raccontato che Simone si trovava in una clinica: “Ha avuto un piccolo malessere, pressione sanguigna leggermente bassa, per le tensioni che vivono ogni giorno i naufraghi”, le parole dell’inviato in Honduras.

La furia di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone era molto provato dalla situazione, e aveva lanciato una sorta di “minaccia” alla conduttrice: “Sono un po’ provato e poi sono triste, questa Isola o la facciamo in coppia o non la facciamo, spero che con il bravissimo medico che si sta prendendo cura di Simone e l’ospedale della zona, ci siano le condizioni di salute necessarie per farlo tornare, altrimenti niente, non se ne fa nulla”.

Ma la polemica non è finita lì. Cecchi Paone si è infuriato a causa della rivoluzione operata su Playa Tosta, che consiste nella divisione delle coppie in gara. Gli Accoppiados, quindi, sono stati spaiati, e giocano singoli e non più in coppia. “È chiaro a tutti e da tutti i punti di vista che noi giochiamo solo a coppia!”, ha esordito Alessandro, che poi ha aggiunto: “In coppia siamo venuti e non ci dividiamo! Non c’è nessuna regola: a settembre siamo stati interpellati come coppia e in coppia abbiamo accettato. In coppia stiamo e in coppia ce ne andiamo, non ci spaierete mai! Il mio contratto prevede questo: o coppia o niente!”.

Evidentemente, se l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano venisse confermata, la coppia, sulla scorta di quanto detto da Cecchi Paone durante la scorsa puntata, non avrebbe accettato il fatto di non concorrere più in coppia a avrebbe deciso di lasciare l’Honduras. Ribadiamo che, al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della produzione del reality, quindi è saggio andarci con i piedi di piombo. Non ci resta che attendere l’evolversi della situazione.