L’Isola dei Famosi sta entrando nella sua fase più calda. Tensioni, polemiche e scontri la fanno da padrone anche in questa edizione del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi, e alcuni naufraghi iniziano a patire le difficili condizioni di vita in Honduras.

Tra questi c’è Helena Prestes, che ha avuto un crollo e ha chiesto di lasciare il programma. La modella brasiliana è scoppiata in lacrime e ha chiesto alla produzione di poter lasciare la playa.

“Mi sento debole, senza forze, sento che queste persone non mi conoscono mi hanno attaccato giudicato perché vogliono nominarmi”, ha detto Helena in preda da una vera e propria crisi isterica. Ormai da diversi giorni, la brasiliana fatica nella convivenza con gli altri naufraghi e li accusa di averla messa in mezzo: “Penso che voglio andare via, così è pesante - ha detto - Mi sento sola e non posso essere me stessa perché pensano che sto recitando. Mi hanno giudicata”.