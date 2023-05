La diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata decisamente col botto. Dopo le indiscrezioni in merito ai presunti dissapori tra Ilary Blasi e Alvin, nelle ultime settimane si è parlato di un feeling che non sembra mai essere nato tra la conduttrice e il nuovo opinionista Enrico Papi. Voci a cui i due diretti interessati, nel corso dell’ultima puntata, hanno replicato facendo qualche battutina con l’obiettivo di archiviare definitivamente il discorso.

Ma, come per ogni Isola che si rispetti, non mancano polemiche e screzi anche tra i naufraghi. Sono già tante le antipatie e i malumori, ma non solo in Honduras, bensì anche in Italia. Di recente, infatti, Andrea Di Carlo, agente di Gian Maria Sainato, si è scagliato contro Alvin attraverso una story su Instagram: “Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico Nik. Glielo hai spiegato perché stati controllando il tuo profilo migliore. Inoltre, tu che suggerisci in maniera sibillina: ‘Con Gian Marcia ci hai passato meno tempo’. Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo, ma come te ce ne sono mille. Rigrazia a Dio e bacia a terra. Andrea. P.s.: il prossimo anno cammino di Santiago solo”.