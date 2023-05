La puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 10 maggio, si è aperta con la scelta di Luca Daffrè. La prima esterna andata in onda è con Alessandra. Il tronista ha portato la corteggiatrice al mare e, stesi su una spiaggia, hanno chiamato insieme la mamma di Luca. Dopo aver chiuso la telefonata, insieme si sono confrontati sul loro percorso: “Ora devi pensare con il cuore e con la testa, ora cerca una ragazza con cui avere un mix di cose”, le parole di lei. “Tiri fuori dei lati di me che mi piacciono”, ha risposto Daffrè.

Luca sceglie Alessandra: "Ho voglia di viverti fuori"

Dopo aver visto l’esterna, Luca ha confessato a Maria De Filippi e al parterre: “Lei è la mia scelta, l’ho capito subito. Non avrebbe avuto senso andare avanti e vedere altre persone”. A quel punto, Alessandra fa il suo ingresso in studio per sedersi sulla sedia rossa. “Ho visto il tuo coinvolgimento, quando ho rivisto a casa tutto ho pensato chissà. Siamo arrivati qui alla fine del percorso, non sono bravo a fare discorsi. Quando ho iniziato il percorso mi ero promesso di andare oltre l'apparenza e conoscere a pieno le ragazze che sarebbero scese per corteggiarmi. Tu mi hai colpito subito quando sei arrivata per la tua semplicità, e andando avanti ti sei fatto conoscere. Hai tirato fuori dei lati che mi sono piaciuti, con te mi è venuto tutto spontaneo, hai tirato fuori parti di me che non conoscevo e lo hai fatto nel modo più semplice possibile. Ho conosciuto un Luca genuino. Non posso dirti che ti conosco già al 100%, ma a volte non è fondamentale il tempo, alcune cose le capisci. Io ad oggi non so se hai fatto bene o no a non prendere quel volo, però ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, poi magari prendere insieme quel volo. Sei la mia scelta e ho voglia di viverti fuori”.

Alessandra ha risposto immediatamente di sì: “Non mi sono pentita di non aver preso quel volo, sono contenta di quello che hai detto”. Luca, dopo aver baciato e abbracciato la corteggiatrice, ha ringraziato lo studio: “Vi ho conosciuto 4 anni fa e anche se si sono divise le strade sono sempre stati tutti presenti. Vi ho ritrovato e siete una grande famiglia”. Gianni Sperti si è congratulato con la nuova coppia: “Siete una bellissima coppia”.