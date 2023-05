Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno festeggiato il loro primo mese insieme. I due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne sono più uniti e affiatati che mai, e lo scorso weekend hanno fatto la loro prima apparizione a Verissimo.

In occasione del primo mesiversario, Lavinia e Alessio sono stati protagonisti di un video pubblicato su Witty.tv. La redazione del dating show condotto da Maria De Filippi ha seguito la coppia in una giornata dedicata per intero ai due innamorati. Nella clip, si vedono l’ex tronista e l’ex corteggiatore passeggiare e poi raggiungere, a bordo di un’auto d’epoca, una cantina. Qui hanno degustato dell’ottimo vino, e in seguito hanno fatto un bilancio del primo mese insieme.

“Di te ho ritrovato una Lavinia molto dolce, è una cosa che mi piace un sacco di te”, ha detto Alessio, che poi ha aggiunto: “Una Lavinia molto premurosa nei miei confronti. Ho scoperto una persona che mi piace tanto e mi fa felice. Ed è la cosa più importante”. “Ho scoperto una persona dolce, che ha i suoi lati da ‘coccoluto’. Una persona nuova, in positivo”, le parole dell’ex tronista sul fidanzato. Al termine della chiacchierata romantica, la coppia ha ricevuto in regalo da parte del team di Witty due ventagli ritraente la foto della scelta.

Clicca QUI per il video