Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato. La cantante è stata “pizzicata” dal settimanale Chi in compagnia del suo nuovo amore, Valerio Pastore, mentre fanno la spesa insieme al supermercato.

Sui social circolava già da diverse settimane la voce di una nuova fiamma di Alessandra Amoroso, alimentata da alcune Instagram stories e da diversi indizi. La conferma ufficiale è arrivata dal settimanale Chi, che ha paparazzato la nuova coppia in un supermercato di Roma. Il ragazzo che ha fatto battere il cuore alla cantante si chiama Valerio Pastore, ha 28 anni, e sarebbe un tecnico del suono. Le foto mostrano i due tra le corsie del supermercato intenti a scegliere cosa mettere nel carrello. Poi escono insieme, caricano la macchina e Alessandra si mette alla guida dell’auto. Non è ancora chiaro da quanto tempo stiano insieme, ma quel che è certo è che non più alcuna intenzione di nascondersi.

Valerio Pastore è originario di Eboli, città della provincia di Salerno, ma al momento viva a Olevano Tusciano. E’ probabile che l’incontro “galeotto” con Alessandra Amoroso sia avvenuto grazie alla comune passione per la musica, ma al momento aleggia ancora un velo di mistero.