Nei sette mesi di permanenza nella scuola di Amici, Samu Segreto ha raccontato di essersi preso una cotta prima per Elena D’Amario e poi per Angelina Mango (entrambe, però, già impegnate). Ma, a quanto pare, stando a quanto riportano i colleghi di Biccy.it, il cuore del ballerino batteva anche per un’altra compagna di classe, Maddalena Svevi.

Tra luglio e agosto (quindi prima di entrare ad Amici) Maddalena ha pubblicato due foto in costume, e il collega le ha commentate in modo abbastanza inequivocabile: “Sì, ma la devi smettere… tu sei illegale. Ma come si fa?”. I due allievi della scuola, in casetta, hanno legato molto, ma il loro rapporto non è mai andato oltre una semplice amicizia. Non è ancora chiaro, però, se il ballerino abbia raccontato alla ballerina del suo interesse.

La cotta per Elena D'Amario

Samu Segreto, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva parlato della sua cotta per Elena D’Amario: “Sì è vero che mi sono dichiarato in qualche maniera. Con lei all’inizio c’è stato imbarazzo da parte mia. Sì perché ero convinto che non si parlasse di questa mia cotta. E invece la cosa è venuta fuori durante una puntata davanti a tutti. Però adesso sono cotto di lei ma a livello professionale. Penso che sia una grande artista e la stimo tanto. L’interesse a livello sentimentale me lo sono fatto passare. – ha continuato il ballerino siciliano – Sono cose che capitano un po’ a tutti credo. Poi ormai è una mia costante, mi piacciono molto le cose impossibili. Provo proprio attrazione per ciò che non posso avere, cose, situazioni, persone impossibili. E devo dire che certe cose mi capitano in tutti i settori. Non solo nella vita e in amore, anche sul lavoro mi succede”.