Alfonso Signorini ha festeggiato il suo 59esimo compleanno. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha organizzato un mega-party al quale hanno partecipato tantissimi ex vipponi, anche di edizioni passate del reality. Presenti alla festa Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini, Alberto De Pisis, Matteo Diamante, Attilio Romita, Luca Salatino, Sarah Altobello, Nikita Pelizon, Antonino Spibalbese, Andrea Maestrelli, Patrizia Rossetti, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Valeria Marini, Alex Belli, Clizia Incorvaia, Delia Duran e Giacomo Urtis. Assenti, invece, per ciò che riguarda il cast dell’ultima edizione, Daniele Dal Moro, Luca Onestini, Edoardo Tavassi.

Ma, a far maggiormente rumore, è stata l’assenza di due dei protagonisti assoluti del Gf Vip 7. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I Donnalisi, infatti, non erano presenti alla mega festa di Alfonso Signorini, e sui social è già partita l’investigazione per scoprire il motivo dell’assenza dei due ex vipponi.

Antonella e Edoardo hanno fatto le “fortune” dell’ultima edizione del reality di Canale 5. La loro burrascosa storia d’amore, infatti, ha di fatto catalizzato l’attenzione del pubblico per quasi l’intera durata del programma. I Donnalisi, nonostante i numerosi alti e bassi vissuti tra le mura della Casa più spiata d’Italia, sembrano aver finalmente trovato il giusto equilibrio, e la loro relazione lontano dalle telecamere prosegue a gonfie vele. E’ ipotizzabile che la coppia fosse già impegnata su altri fronti, e per questo avrebbe “disertato” il party di compleanno di Signorini. Ma come l’avrà presa il conduttore? E’ questa la domanda che si fanno gli utenti su Twitter, ma al momento non conosciamo la risposta.