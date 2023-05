Micol Incorvaia finisce nuovamente nel mirino degli haters. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, reduce dall’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, nelle ultime settimane è finita sotto i riflettori per alcune uscite “infelici” (“Il corriere Amazon mi ha svegliato alle 9,30. Sono sconvolta"), tanto che la sua frase è diventata oggetto di discussione a Viva Rai2 e a Che tempo che fa, con Fiorello e Luciana Littizzetto che hanno preso in giro l’ex vippona.

Nelle ultime ore, Micol è stata presa di mira dai “leoni da tastiera”, che hanno criticato l’outfit scelto per partecipare al mega party per il 59esimo compleanno di Alfonso Signorini. Durante i mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, la Incorvaia, a differenza delle altre coinquiline, si era contraddistinta per la sua scelta di indossare abiti “sobri”: pantaloni larghi e felpe. Insomma, nessun outfit particolarmente sopra le righe. Una scelta gradita anche dai telespettatori, che hanno apprezzato la naturalezza e la semplicità di Micol durante l’intera durata del suo percorso nel reality di Canale 5.

In occasione della festa organizzata da Signorini, l’ex vippona, però, ha deciso di indossare un abito decisamente sexy: minigonna e maglia a trasparente, con il seno coperto da due “X”. Una scelta che ha scatenato le malelingue, che l’hanno accusata di non essersi mostrata per com’era realmente nella Casa per ottenere consensi dal pubblico. Ma Micol non ci sta, e sui social ha replicato a chi si è scagliata contro di lei: “Dai, forza. Torno con le felpone e le minigonne. Così vi piaccio, no?”, ha detto l’ex gieffina mentre si faceva un video davanti allo specchio dell’ascensore del palazzo in cui vive.