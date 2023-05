Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà sono al lavoro per realizzare un nuovo progetto. Le tre protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, stanno raccontando sui rispettivi account social che si stanno dedicando ad un’iniziativa che farà impazzire i loro fan.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito ai programmi futuri delle cosiddette OMG, ma Giaele, la scorsa settimana, aveva fatto intuire qualcosa: “Sono sparita tutto il giorno ma ho passato la giornata con Micol e Oriana per preparare un nuovo progetto che uscirà a breve. Finalmente vi posso anticipare questa cosa. Siamo state tutto il giorno in ufficio da Mia Bag a lavorare per voi. Sono troppo contenta... stiamo facendo una cosa bellissima”.

Proprio in queste ore, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà si trovano in un agriturismo per il primo shooting dedicato alla collezione, che si chiamerà OMG Collection. Si tratta, con ogni probabilità, di una linea di accessori: da borse a cappelli, da cinture a scarpe. Insomma, le tre ex vippone sono pronte ad approdare sul mercato del fashion e, considerato il loro nutritissimo esercito di fan, la linea sarà senza dubbio un successo.